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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

«Кубок Защитников Отечества» собрал более 220 героев СВО в Калужской области

«Кубок Защитников Отечества» собрал более 220 героев СВО в Калужской области

КАЛУГА, 22 февраля, ФедералПресс. Третий «Кубок защитников Отечества» стартовал в Калужской области. Общение с единомышленниками, и, конечно, победы позитивно влияют на физическое и моральное состояние наших героев, заявила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

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