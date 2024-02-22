«Кубок Защитников Отечества» собрал более 220 героев СВО в Калужской области

КАЛУГА, 22 февраля, ФедералПресс. Третий «Кубок защитников Отечества» стартовал в Калужской области. Общение с единомышленниками, и, конечно, победы позитивно влияют на физическое и моральное состояние наших героев, заявила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
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