Бэм Адебайо может пропустить матч с «Никс» из-за ушиба бедра

Участие центрового «Майами» Бэма Адебайо в матче с «Нью-Йорком» в пятницу находится под вопросом из-за ушиба бедра.
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