Беспокойство из-за атак в Красном море подтолкнуло цены на нефть вверх Татьяна АрестоваЦены на нефть 27 февраля в основном удерживают приросты, зафиксированные за предыдущий день в связи с атаками на суда в Красном море.
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