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Зоммер подписал краткосрочный контракт с «Брюгге» после ухода из «Интера»

Ян Зоммер продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. По информации инсайдера Фабрицио Романо , 37-летний голкипер, покинувший « Интер » на правах свободного агента, подписал краткосрочный контракт с « Брюгге ».

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