Газета Коммуна
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета Коммуна

11 подписчиков

Александр Гусев: «Регион готов включиться в решение задач, поставленных Президентом»

Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. В этом году, как и в прошлом, помимо членов правительства, депутатов, сенаторов, общественных деятелей на мероприятие пригласили и участников специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх