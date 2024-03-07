Александр Гусев: «Регион готов включиться в решение задач, поставленных Президентом»

Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. В этом году, как и в прошлом, помимо членов правительства, депутатов, сенаторов, общественных деятелей на мероприятие пригласили и участников специальной военной операции.
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