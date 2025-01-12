Кинолог объяснил недоверие собак к некоторым людям

Кинолог Голубев: Собаки по запаху и поведению определяют, безопасен ли человек Собаки почти мгновенно понимают, стоит ли им контактировать с некоторыми людьми или же лучше избежать встречи, однако помогает им в этом не уникальный дар, а природные особенности.