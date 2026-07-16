Морган — о баннере игроков Аргентины про Мальвины: беспардонные придурки

Британский телеведущий Пирс Морган отреагировал на то, что игроки сборной Аргентины вынесли баннер «Мальвинские острова — аргентинские» во время празднования победы над командой Англии в полуфинале ЧМ-2026.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии