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Морган — о баннере игроков Аргентины про Мальвины: беспардонные придурки

Морган — о баннере игроков Аргентины про Мальвины: беспардонные придурки

Британский телеведущий Пирс Морган отреагировал на то, что игроки сборной Аргентины вынесли баннер «Мальвинские острова — аргентинские» во время празднования победы над командой Англии в полуфинале ЧМ-2026.

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