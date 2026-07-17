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Мое ЛИАНОЗОВО

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Концерт юных артистов пройдёт в Лианозовском парке 18 июля

18 июля с 14:00 до 15:00 в Лианозовском парке состоится музыкальный праздник. Юные артисты ведущего творческого коллектива города Москвы и творческого пространства ТИМ подготовили яркую программу, чтобы поделиться с жителями района радостью и летним настроением.

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