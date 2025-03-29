Роскачество: онлайн-мошенники вымогают деньги, угрожая изъять домашних животных

В последнее время злоумышленники всё чаще пытаются использовать схему, при которой они осуществляют обзвон россиян под видом «сотрудников жилищной инспекции», узнают количество домашних питомцев, а затем заявляют, что «лимит на домашних животных превышен», и вымогают деньги .