Зеленский пообещал создать украинский аналог американской системы Starlink Украина создаёт собственную систему спутниковой связи, аналогичную американскому Starlink.
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