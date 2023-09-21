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Армия РФ уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ, перевозивший снаряды с обедненным ураном

Армия РФ уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ, перевозивший снаряды с обедненным ураном

Армия РФ минувшей ночью нанесла очередной массированный ракетный удар по военным объектам на территории киевского режима.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Да,уничтожить мост через Днепр - непросто,конструкции мощные. Но вот если нанести удар во время прохода по нему эшелона со снарядами - эффект будет серьезный и обрушения - то же!
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