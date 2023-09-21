Армия РФ уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ, перевозивший снаряды с обедненным ураном

Будни мужчин. Все что нам интересноВоенное делоПодписатьсяАрмия РФ уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ, перевозивший снаряды с обедненным ураном Армия РФ минувшей ночью нанесла очередной массированный ракетный удар по военным объектам на территории киевского режима.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВладимир СамборскийДа,уничтожить мост через Днепр - непросто,конструкции мощные. Но вот если нанести удар во время прохода по нему эшелона со снарядами - эффект будет серьезный и обрушения - то же!Ответить14 час.
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