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Владимирские новости

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В Александрове мошенники обманули подростка на 540 тысяч рублей

В Александрове мошенники обманули подростка на 540 тысяч рублей

Мошенники, представившись полицейскими, убедили подростка передать курьеру более 540 тысяч рублей. Задержан 18-летний житель Подмосковья, который признался в содеянном и рассказал о схеме передачи денег.

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