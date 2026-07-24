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Царьград

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На бойца СВО с женой напали мигранты: Итог оказался неожиданным

На бойца СВО с женой напали мигранты: Итог оказался неожиданным

Он прошёл передовую. Четыре года. Штурмы, обстрелы, потери. А в отпуске, в родном Петербурге, его жена едва не пострадала от рук грузчиков.

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