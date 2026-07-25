ВС РФ атаковали порты, АЗС, склады и ГРС на Украине

В ночь на 25 июля ВС РФ нанесли новый комбинированный удар по объектам на территории Украины. По данным Минобороны России, было продолжено огневое воздействие высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА по украинским портам.
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