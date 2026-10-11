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Регионы России

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Наставник «Рубина» считает поражение от «Динамо» несправедливым

Наставник «Рубина» считает поражение от «Динамо» несправедливым

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Франк Артига высказал мнение, что поражение в матче с московским «Динамо» было несправедливым.

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