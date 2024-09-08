Голосящие кивины напрасно пробуют власть на прочность

Знаю, многих уже просто достали голосящие кивины цвета хаки, рисующие стрелочки и громко требующие снять руководство Генштаба, после чего передать командование армии им, всем таким замечательным, потому что они знают наизусть обложки книг Клаузевица и Сунь Цзы.