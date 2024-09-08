Знаю, многих уже просто достали голосящие кивины цвета хаки, рисующие стрелочки и громко требующие снять руководство Генштаба, после чего передать командование армии им, всем таким замечательным, потому что они знают наизусть обложки книг Клаузевица и Сунь Цзы.
Голосящие кивины напрасно пробуют власть на прочность
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Попивняк
фигню не пишите.....надоели уже со своим "социализмом и марксизмом-ленинизмом".....плавали - знаем......
Ответить
1 час.
Galina Bobryasheva
Мы вообще-то совсем другой вопрос обсуждаем. Внимательно прочтите.
Ответить
1 час.
Леонид Попивняк
Да почитал уже.....одни командиры полков, дивизий и армий.....все знают как нужно действовать Генеральному Штабу ВС РФ.....но почему то все эти "знатоки"уже работают курьерами и таксистами......)))))
Ответить
58 мин.
Свежие комментарии