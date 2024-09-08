СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 263 подписчика

Голосящие кивины напрасно пробуют власть на прочность

Голосящие кивины напрасно пробуют власть на прочность

Знаю, многих уже просто достали голосящие кивины цвета хаки, рисующие стрелочки и громко требующие снять руководство Генштаба, после чего передать командование армии им, всем таким замечательным, потому что они знают наизусть обложки книг Клаузевица и Сунь Цзы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Попивняк
фигню не пишите.....надоели уже со своим &quot;социализмом и марксизмом-ленинизмом&quot;.....плавали - знаем......
Ответить
1 час.
Galina Bobryasheva
Мы вообще-то совсем другой вопрос обсуждаем. Внимательно прочтите.
Ответить
1 час.
Леонид Попивняк
Да почитал уже.....одни командиры полков, дивизий и армий.....все знают как нужно  действовать Генеральному Штабу ВС РФ.....но почему то все эти &quot;знатоки&quot;уже работают курьерами и таксистами......)))))
Ответить
58 мин.

Картина дня

наверх