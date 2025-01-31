Система Aegis Ashore в польском Редзикове и её потенциал Башня с РЛС и пункт управления системы Aegis Ashore в РедзиковоВ прошлом году США и Польша завершили один из крупнейших совместных проектов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Система Aegis Ashore в польском Редзикове и её потенциал Башня с РЛС и пункт управления системы Aegis Ashore в РедзиковоВ прошлом году США и Польша завершили один из крупнейших совместных проектов.
Свежие комментарии