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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ЗОЖ в режиме NON-STOP.

ЗОЖ в режиме NON-STOP.

7 апреля весь мир отмечает Всемирный день здоровья. Городская библиотека №16 в рамках проекта для молодёжи ´Твой путь в жизни´ и в рамках информационно-профилактических мероприятий ´Быть здоровым - ЗДОРОВО!´ провела для учащихся УО ´Бобруйский государственный индустриально - строительный колледж´ информационно-игровую программу ´ЗОЖ в режиме NON-ST .

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