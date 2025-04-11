ЗОЖ в режиме NON-STOP.

7 апреля весь мир отмечает Всемирный день здоровья. Городская библиотека №16 в рамках проекта для молодёжи ´Твой путь в жизни´ и в рамках информационно-профилактических мероприятий ´Быть здоровым - ЗДОРОВО!´ провела для учащихся УО ´Бобруйский государственный индустриально - строительный колледж´ информационно-игровую программу ´ЗОЖ в режиме NON-ST .