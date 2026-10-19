Краба в крабовых палочках нет. Это наверное знает каждый читатель. В лучшем случае там найдётся щепотка крабового экстракта ради запаха, а чаще и его нет: «крабовость» собирают из ароматизаторов, сахара, соли и аминокислот, которые наш мозг узнаёт как «что-то морское и дорогое».
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