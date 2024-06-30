ТОП экскурсионных мест Мангистау: Тамшалы, Акмыштау, Айракты

На нашем полуострове столько диковин, что составлен их отдельный перечень. И хотя многие из них нерукотворные, в отличие от крепостей, мазаров и некрополей, ценность и привлекательность таких достопримечательностей от этого не меньше, а может и больше, потому что над ними трудился сам Создатель.
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