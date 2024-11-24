Спикер Госдумы Володин поздравил россиянок с Днем матери

Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил в своем Telegram-канале россиянок с Днем матери. По его словам, матери вселяют в людей веру в собственные силы, а также делятся мудростью, когда к ним приходят за советом и искренне радуются успехам их детей.
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