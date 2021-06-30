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Рар намекнул на роль спецслужб РФ в «потере» скандальных документов по эсминцу Defender

Рар намекнул на роль спецслужб РФ в «потере» скандальных документов по эсминцу Defender

В Великобритании не случайно произошел инцидент с потерей секретных документов, связанных с провокационным проходом британского эсминца Defender в прибрежной зоне Крымского полуострова и нарушением государственных границ Российской Федерации.

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Andrey Korolkevic
Боширов и Петров....однозначно...
АЛЕКСЕЙ
Неее, это уже Нарышкин Серега...
Vladimir Lioubimcev
Вообще-то Рар вроде не был заражен западной придуршностью.... Неужели все-таки болезня "петров-боширов" добралась и до него? ЕСЛИ БЫ России были известны подобные планы нагличан, я думаю, что по периметру поставили бы российские военные суда, или устроили бы срочные "учения" со стрельбой, что нагличане не посмели бы и сунуться через водную российскую границу. Так что, пусть Рар там не придумывает всякую хрень... Тоже, еще...
Виктор Геманов
Туманное это дело...
Юрий Ded
Опять двадцать пять . Возможно , может быть , предположительно . Нет таких понятий в политике . Не статья а очередной набор букв с сознанием пердежа .
Борис Осипов
Хрень...
Евгений
Опять Петров и Баширов?

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