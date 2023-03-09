«Ванкувер» одержал 17-ю волевую победу в сезоне. Больше лишь у «Нью-Джерси», «Торонто», «Питтсбурга» и «Бостона»

«Ванкувер» обыграл «Анахайм» (3:2 ОТ), уступая по ходу матча в счете 0:1. «Кэнакс» одержали 17-ю волевую победу в текущем чемпионате НХЛ и вышли на 5-е место по этому показателю.
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