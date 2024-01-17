В Архангельской области за год отсортировали 29 тысяч тонн отходов

Архангельский мусоросортировочный комплекс, который обслуживает Архангельск, Новодвинск, Северодвинск и Приморский округ, за прошедший 2023 год вышел на плановую мощность по обработке и сортировке отходов.
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