«Порадовать нечем» – эксперт на львовском ТВ о вероятности нового блэкаута

У русских есть все возможности устроить Украине новый «массовый блэкаут». Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил эксперт прозападного Центра «Стратегия ХХІ» украинский военный аналитик Павел Лакийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».