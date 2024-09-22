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«Порадовать нечем» – эксперт на львовском ТВ о вероятности нового блэкаута

«Порадовать нечем» – эксперт на львовском ТВ о вероятности нового блэкаута

У русских есть все возможности устроить Украине новый «массовый блэкаут». Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил эксперт прозападного Центра «Стратегия ХХІ» украинский военный аналитик Павел Лакийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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