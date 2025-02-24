Британские «Тайфуны» хотят показать русским высший пилотаж в небе Украины

Королевские ВВС готовят свои истребители для патрулирования в районе Днепра Светлана Гомзикова Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Юрий Кнутов Великобритания рассматривает возможность патрулирования воздушного пространства Украины после урегулирования конфликта в качестве альтернативы отправке сухопутных войск.
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