Тульские десантники уничтожили американский бронеавтомобиль с пехотой ВСУ

Десантное подразделение группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» ликвидировало переданный ВС киевского режима Соединёнными Штатами Америки бронированный автомобиль, в котором находились пехотинцы.
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