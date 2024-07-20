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Тульские десантники уничтожили американский бронеавтомобиль с пехотой ВСУ

Тульские десантники уничтожили американский бронеавтомобиль с пехотой ВСУ

Десантное подразделение группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» ликвидировало переданный ВС киевского режима Соединёнными Штатами Америки бронированный автомобиль, в котором находились пехотинцы.

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