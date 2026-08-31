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За рулем

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Названы главные признаки критического износа автоматической коробки передач

Названы главные признаки критического износа автоматической коробки передач

Ремонт автоматической коробки передач – это, пожалуй, одна из самых крупных статей расходов для автовладельца.

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