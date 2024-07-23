В ЛНР обнаружили схрон с польским, чешским и американским вооружением

Крупный схрон с оружием и боеприпасами разных образцов, включая состоящие на вооружении стран НАТО, выявили взрывотехники Росгвардии и сотрудники военной контрразведки в Луганской Народной Республике, 23 июля сообщает пресс-служба Росгвардии.
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