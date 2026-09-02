Чуйченко: в России снизилось число добытых браконьерами амурских тигров

В России уменьшилась браконьерская добыча амурского тигра. Об этом РИА Новости рассказал глава министерства юстиции РФ, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.
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