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Газета.ру

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Чуйченко: в России снизилось число добытых браконьерами амурских тигров

Чуйченко: в России снизилось число добытых браконьерами амурских тигров

В России уменьшилась браконьерская добыча амурского тигра. Об этом РИА Новости рассказал глава министерства юстиции РФ, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.

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