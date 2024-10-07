Куда идем – с Татьяной Троянской

Обозреватель «Петербургского дневника» – об интересных культурных событиях на этой неделе ОТ БЕЗУМСТВА К РАСКАЯНИЮ 9 октября в театре «Мастерская» представят новую версию спектакля «Преступление и наказание.
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