Ролан Гаррос. 3-й круг. Зверев сыграет с Тиафу, Рууд встретится с Чжаном, Руне – с Альберто Оливьери

Сетка турнира здесь. «Ролан Гаррос» Париж, Франция 22 мая – 11 июня 2023 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Третий круг Йошихито Нишиока (Япония) Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия) Дата проведения 3 июня, 12.
Сетка турнира здесь. «Ролан Гаррос» Париж, Франция 22 мая – 11 июня 2023 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Третий круг Йошихито Нишиока (Япония) Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия) Дата проведения 3 июня, 12.
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