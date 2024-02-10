Хоккеист "Спартака" Голдобин побил рекорд результативности клуба

Хоккеист московского "Спартака" Николай Голдобин побил рекорд клуба по результативности. В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против астанинского "Барыса" Голдобин забросил шайбу и отметился результативной передачей.
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