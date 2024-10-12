IT-эксперт Баранников: через открытки в WhatsApp аферисты взламывают аккаунты

Глава направления внутренней информационной безопасности облачного провайдера Selectel Андрей Баранников предупредил о том, что мошенники маскируют вредоносные ссылки в мессенджерах под безобидный контент, передает "Прайм".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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