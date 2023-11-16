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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэмиан Лиллард сделал первый дабл-дабл в сезоне – 37 очков и 13 передач против «Торонто»

Дэмиан Лиллард сделал первый дабл-дабл в сезоне – 37 очков и 13 передач против «Торонто»

«Милуоки» без Янниса Адетокумбо в гостях крупно обыграл «Торонто» – 128:112. Разыгрывающий «Бакс» Дэмиан Лиллард за 31 минуту на паркете отметился 37 очками, 13 результативными передачами, 4 подборами и 2 перехватами (4 потери).

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