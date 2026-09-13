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Царьград

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Bild: хакеры выкрали документы сената Берлина и выложили их в сеть

Bild: хакеры выкрали документы сената Берлина и выложили их в сеть

В даркнет утекли сотни секретных файлов, в том числе о полетах беспилотников.Взломщики, проникшие в сети сената Берлина, опубликовали в даркнете секретные бумаги, среди которых оказались и материалы о полетах дронов.

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