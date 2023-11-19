Топ-3 самых дешевых пикапов в России от «Автоновостей дня»: УАЗ и сразу два JAC T6 – российский и китайский

Ресурс «Автоновости дня» опубликовал рейтинг самых доступных пикапов в России. Возглавил его, и в этом нет ничего удивительного, УАЗ «Пикап» с ценой 1,605 млн рублей (за эти деньги можно купить версию Base с 2,7-литровым мотором мощностью 150 л.