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Анжелика Сидорова: «5 метров – это предельная для меня высота, которая требует определенного состояния. В этом сезоне, думаю, это вообще недостижимый уровень»

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова порассуждала о прыжках на пятиметровую высоту. На чемпионате России в Чебоксарах спортсменка одержала победу с результатом 4,91 м.

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