Phone Arena: Apple выпустит большой iPad Pro с Dynamic Island и чипом M3

В следующем году Apple представит сразу три модели iPad Pro в нескольких размерах. Старшая модель флагманского планшета получит 14,1-дюймовый экран, сообщает портал Phone Arena со ссылкой на инсайдера Majin Bu.
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