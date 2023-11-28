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Яблоко надзора: сотрудники МЧС прекратят пользоваться продукцией Apple

Яблоко надзора: сотрудники МЧС прекратят пользоваться продукцией Apple

МЧС рекомендовало сотрудникам как центрального аппарата, так и территориальных органов с 10 января 2024 года отказаться от использования в служебных целях продукции Apple — смартфонов, ноутбуков, планшетов и т.

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