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От чего «Прометей» защитит россиян?

От чего «Прометей» защитит россиян?

В Минобороны России сообщили, что новый зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны С-500 «Прометей» прошел испытания с боевыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным мишеням.

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