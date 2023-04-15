Всего пара деталей и вы всегда распознаете авто из такси или каршеринга: это важно при покупке

Отправляясь на вторичный автомобильный рынок, покупатели должны действовать с особой осторожностью. Важным аспектом процесса покупки является разграничение личных автомобилей и тех, что когда-то использовались для каршеринга или службы такси.
Отправляясь на вторичный автомобильный рынок, покупатели должны действовать с особой осторожностью. Важным аспектом процесса покупки является разграничение личных автомобилей и тех, что когда-то использовались для каршеринга или службы такси.
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