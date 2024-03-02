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Несекретные материалы

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  • Евгений Бут
    Это точно, будут висеть на столбах!Гауляйтер Одесско...
  • Владимир Морж
    "однако не участвуют напрямую в военных действиях". Тут надо ответить на один вопрос. Участвуют ли в военных действия...Le Monde: разреше...

Это называется - заметать следы

Это называется - заметать следы

Бундесвер пытается помешать распространению записи беседы немецких военных, обсуждавших удары по Крымскому мостуТо есть потомки фашистов обсуждают как бы по тихому с помощью своих ракет и своих (немецких) специалистов нанести удар по российской стратегической инфраструктуре.

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