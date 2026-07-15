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Семейный подряд на съёмочной площадке: в каких советских фильмах незаметно снялись жёны и дети главных актёров

Семейный подряд на съёмочной площадке: в каких советских фильмах незаметно снялись жёны и дети главных актёров

Просматривая любимые советские киноленты, зрители часто даже не догадываются, что в эпизодах рядом с главными героями появляются их реальные супруги и дети.

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