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В ЯНАО к экспедиции «Одиссея» присоединились трое панаевских школьников

В ЯНАО к экспедиции «Одиссея» присоединились трое панаевских школьников

Участниками юбилейной, 20-й туристической экспедиции «Одиссея» стали трое панаевских школьников. Вместе с ними в путешествие отправились юные туристы из Лабытнанги и Салехарда, Приуральского и Шурышкарского районов, подшефной ЯНАО Волновахи.

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