В ЯНАО к экспедиции «Одиссея» присоединились трое панаевских школьников

Участниками юбилейной, 20-й туристической экспедиции «Одиссея» стали трое панаевских школьников. Вместе с ними в путешествие отправились юные туристы из Лабытнанги и Салехарда, Приуральского и Шурышкарского районов, подшефной ЯНАО Волновахи.