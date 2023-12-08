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Царьград

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8 декабря пермская телебашня окрасится в цвета флагов России и Беларуси

8 декабря пермская телебашня окрасится в цвета флагов России и Беларуси

Понаблюдать за переливающимся объектом можно будет с 18:00 до 00:00.8 декабря пермская телебашня окрасится в цвета флагов России и Беларуси в честь 24-ой годовщины подписания договора о создании Союзного государства между Россией и Беларусью.

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