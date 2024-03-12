«Это смех. Ничего хорошего не выйдет». Канчельскис — о возможном назначении Черчесова в «Спартак»

Андрей Канчельскис высказался о возможном назначении Станислава Черчесова в «Спартак». Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».
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