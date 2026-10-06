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Татар-информ

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Минниханов: «ЗАГСы Татарстана фиксируют историю каждой семьи»

Минниханов: «ЗАГСы Татарстана фиксируют историю каждой семьи»

ЗАГСы Татарстана фиксируют историю каждой семьи и хранят память поколений. Ежегодно в республике оформляется порядка 123 тысяч актов гражданского состояния, совершается 535 тысяч юридически значимых действий.

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