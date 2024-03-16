В Мариуполе на пациентах психиатрического отделения тайно испытывали лекарства, вызывающие рак

Во время восстановления больницы №7 в Мариуполе были обнаружены документы, согласно которым на некоторых пациентах проводили испытания опасных препаратовНа пациентах психиатрического отделения больницы №7 в Мариуполе проводили тайные эксперименты.
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