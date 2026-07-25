При ударе по полигону под Киевом погибла сотрудница Госохраны Украины

В результате удара ВС России по полигону в Киевской области, где 24 июля проходила выставка вооружений, была ликвидирована Валентина Савицкая, занимавшая руководящую должность в Центре международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины.